EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen besucht die Fuggerei

Anlässlich der Programmeröffnung zu "Fuggerei next 500" hat Ursula von der Leyen Augsburg besucht. Sie ermutigte die Fugger, ihre Idee in die Welt zu tragen.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder haben am Samstag Augsburg besucht. Anlass war die Programmeröffnung der Fuggerei next 500 Jubiläumsveranstaltungen. Die Politiker besichtigten den Fugger Pavillon auf dem Rathausplatz und nahmen anschließend an einer Veranstaltung zur Zukunft der Fuggerei im Goldenen Saal des Rathauses teil. Von der Leyen besuchte auch noch die Fuggerei und ließ sich mit den Bewohnern der ältesten Sozialsiedlung der Welt ablichten.

128 Bilder Ursula von der Leyen in Augsburg: Der Besuch in Bildern Foto: Michael Hochgemuth, Silvio Wyszengrad

Die Kommissionspräsidentin berichtete über das neue europäische Bauhausprojekt, welches ganz ähnliche Ziele und Prinzipien habe wie die Fuggerei. Auch beim Bauhausprojekt geht es darum, Menschen ein würdevolles Leben in Selbstbestimmung zu ermöglichen, so von der Leyen. Beispielsweise werde gerade in Neuperlach bei München in diesem Zusammenhang ein ganzes Wohnviertel neu gedacht. Beim europäischen Bauhausprojekt würde der Gedanke des sozialen Wohnens von Norwegen bis Sizilien umgesetzt. Nach dem Besuch in Augsburg habe sie das Gefühl, etwas sehr Wertvolles mit nach Europa und nach Brüssel nehmen zu können. "Europa braucht mehr Fuggerei", so das Fazit der Pollitikerin. Sie begrüße den Plan, die Idee der Fuggerei in andere Länder zu exportieren.

Markus Söder und Ursula von der Leyen besichtigen den Fuggerei-Pavillon Video: Fridtjof Atterdal

Lesen Sie dazu auch