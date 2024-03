Augsburg

17:10 Uhr

Frau wollte Baby aus Kinderwagen reißen – und wird freigesprochen

Eine Frau hat 2022 in der Ulmer Straße in Augsburg versucht, einer Mutter das Baby aus dem Kinderwagen wegzunehmen. Sie scheiterte – und stand nun erneut vor Gericht.

Plus Eine Frau versuchte 2022 in der Ulmer Straße in Augsburg, einer Mutter das Baby aus dem Kinderwagen wegzunehmen. Sie leidet an einer psychischen Erkrankung.

Von Peter Richter

Die Fälle ähneln sich, sie sorgten im November 2022 in der Region für Aufsehen. In Augsburg versuchte eine Frau auf der Straße, mit Gewalt ein fremdes Baby aus einem Kinderwagen zu nehmen. Gleiches versuchte zwei Wochen später in Mering ein Mann. Am Widerstand der Mütter scheiterte dies jedoch in beiden Fällen. Während der Mann bereits eine vierjährige Haftstrafe wegen Menschenraubs verbüßt, stand jetzt die Frau vor Gericht – zum zweiten Mal. Der Prozess gegen die 61-Jährige (Verteidigerin Cornelia McCready) war im August vorigen Jahres am Ende der Beweisaufnahme ausgesetzt worden, um die Angeklagte psychiatrisch untersuchen zu lassen.

So kam jetzt abermals zur Sprache, was sich in der Ulmer Straße unweit der Wertachbrücke abgespielt hatte. Die Mutter, 31 Jahre alt, die dieses Mal nicht als Zeugin geladen war, hatte im ersten Prozess ausgesagt, die Angeklagte, die vor ihr gelaufen sei, habe sich plötzlich umgedreht und nach ihrer im Kinderwagen liegenden Tochter gegriffen. Beim Versuch, die Fremde wegzuschieben, sei es zu einem heftigen Gerangel gekommen. Die Frau sei weggelaufen, als sie bemerkt habe, wie ein Passant mit der Polizei telefonierte. Eine Polizeistreife nahm die 61-Jährige unweit des Tatorts fest.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen