Gegen-Demo zu prorussischer Kundgebung: Stadt erlaubt Ukraine-Flaggen

Russen feiern am Montag den Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Hitlerdeutschland. Neben einer prorussischen Kundgebung ist in Augsburg auch eine Gegendemo geplant.

In der Augsburger Innenstadt findet am Montagabend eine prorussische Demonstration statt. Die Fuggerstadt steht damit nicht alleine da. In mehreren bayerischen und weiteren Städten sind anlässlich des Jahrestages des Sieges der Sowjetunion über Hitlerdeutschland an diesem Tag Kundgebungen angekündigt. In Augsburg ist auch eine Gegen-Demo angekündigt, die ab 17 Uhr stationär auf dem Königsplatz stattfinden soll. Im Gegensatz zu manch anderer Stadt verbietet die Stadt Augsburg dabei nicht das Zeigen der Ukraine-Flagge, wie die Ordnungsbehörde auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt.

In Augsburg war Ende April ein prorussischer Autokorso verboten worden. Warum die für Montag geplante Versammlung hingegen erlaubt ist? Bei der bevorstehenden Demonstration mit dem Titel "Sieg über den Hitlerfaschismus", bei der laut Stadt von rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausgegangen wird, handele es sich um eine angezeigte Versammlung, berichtet Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) auf Nachfrage. Zum Veranstaltenden selbst könne man aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Angaben machen, aber aufgrund der im Grundgesetz verankerten Versammlungsfreiheit bedürfe es keiner behördlichen Genehmigung, erklärt Pintsch. Bei dem für 1. Mai geplanten Autokorso, der von der Stadt per Allgemeinverfügung untersagt worden war, handelte es sich um einen anderen Fall.

Prorussische Demo am 9. Mai auch in Augsburg

"Die Versammlung unter freiem Himmel war nicht ordnungsgemäß angezeigt, sondern wurde nur in den sozialen Netzwerken bekannt gegeben", so Pintsch zu den unterschiedlichen Voraussetzungen. Es habe weder Informationen zu Streckenführung, Uhrzeit oder Start- und Endpunkt gegeben, noch sei eine versammlungsleitende Person als Kontakt für Polizei und Verwaltung benannt worden. "Als Stadt Augsburg wenden wir uns klar gegen ein solches Verhalten, das den Frieden in der Stadt empfindlich stören kann", sagte der Ordnungsreferent damals.

Die Veranstaltung am Montag in Augsburgs Innenstadt soll um 18 Uhr beginnen und um 20 Uhr enden. Die vorgesehene Strecke, die am Königsplatz beginnt und wieder endet, führt über die Fuggerstraße, Grottenau, Ludwigstraße, Karlstraße, Karolinenstraße, Maximilianstraße und Bgm.-Fischer-Straße. Der Anlass birgt aufgrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine natürlich Brisanz. Doch laut Frank Pintsch gibt die Sicherheitslage aktuell keinen Grund zur Besorgnis. Die Ordnungsbehörde beobachte aber die Entwicklung ganz genau. Man stehe in engem Kontakt zur Polizei.

Auch in anderen bayerischen Städten, wie München und Nürnberg, sollen in den kommenden Tagen prorussische Kundgebungen stattfinden. In München sei zum "Tag des Sieges" eine Versammlung unter dem Titel "Diskriminierung gegen russischsprachige Leute" angemeldet worden, teilte das Kreisverwaltungsreferat (KVR) der Landeshauptstadt gegenüber der Deutschen Presseagentur mit. In der Landeshauptstadt stellt man sich demnach auf Gegendemonstranten ein. Laut Polizei sei man sich der "besonderen Rolle im genannten Versammlungsgeschehen bewusst".

