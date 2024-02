Augsburg

vor 49 Min.

Ein "Geisterhaus" wird belebt: Was in Oberhausen passiert

Ein neuer Kosmetiksalon in der Donauwörther Straße, ein leer stehendes Sonnenstudio sowie eine neue türkische Gaststätte in der Ulmer Straße - und ein Abriss nahe dem Josefinum.

Plus Ein "Geisterhaus" in der Donauwörther Straße wird belebt, im Umfeld des Josefinums gibt es einen Abriss, aus einer Kneipe wird ein Restaurant. Was sich in Oberhausen verändert.

Von Jan Kandzora

Es gab vor Jahren einmal einen Antrag der Augsburger SPD, er stammt vom November 2019. Da stand das Haus in der Donauwörther Straße 6 bereits seit Jahrzehnten leer; das Areal verwahrloste zusehends. Man fordere daher die Verwaltung auf, "im Rahmen ihrer gesetzlichen Möglichkeiten auf den Eigentümer des Anwesens" einzuwirken, damit die Immobilie "entweder saniert wird oder ein Abriss stattfindet und ein Neubau entsteht", hieß es. Nun ist nicht bekannt, ob sich der Eigentümer der früheren Ruine von den Ideen einzelner Stadträte beeindrucken oder beeinflussen ließ, schon deshalb, weil nicht bekannt ist, wem das Grundstück gehört. Was sich aber sagen lässt: In den vergangenen Jahren sah man immer mal wieder Handwerker auf dem Gelände und in dem Gebäude. Und siehe da: Seit einigen Wochen haben tatsächlich zwei Läden in dem Erdgeschoss eröffnet, das auch eine frische Fassade bekommen hat, während die oberen Stockwerke noch unsaniert wirken.

Zum einen ist es ein Kosmetiksalon namens "Number One Beauty", zum anderen ein Bekleidungsgeschäft. Die Geschäftswelt im Stadtteil kann schnelllebig sein; manche Läden machen bereits einige Monate nach Ersteröffnung wieder zu und werden durch andere ersetzt. Ähnliches lässt sich über die Kneipen- und Gastronomieszene in Oberhausen sagen.

