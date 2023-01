Augsburg

Attacke am Königsplatz: Schläge, die Leben zerstören

Am Königsplatz in Augsburg hat sich kurz vor Jahreswechsel eine schwere Straftat ereignet – nicht zum ersten Mal.

Plus Ein junger Erwachsener soll einen Mann am Kö in Augsburg fast umgebracht haben. Ein Fall, der auch zeigt, wie schnell eine Gewalttat Menschen aus dem Leben reißen kann.

In den sozialen Netzwerken im Internet gibt Manuel R. (Name geändert), anders als viele Gleichaltrige, nur wenig von sich preis. Die Beiträge, die teils mehrere Jahre alt sind, zeigen einen sehr jungen Menschen – ein Kind. Aber Manuel R. ist ja auch noch fast ein Kind, gerade einmal 18 Jahre alt, ein junger Mann, der seit dem vergangenen Wochenende in Untersuchungshaft sitzt. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ermittelt wegen versuchten Totschlags gegen ihn und wirft ihm vor, einen 44-Jährigen schwer verletzt, ja fast umgebracht zu haben. Es ist ein Fall, der auch verdeutlicht, wie schwerwiegend die Folgen von Schlägereien im Nachtleben sein können.

