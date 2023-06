Augsburg

vor 1 Min.

Große Demo und geschlossene Läden: Apotheker protestieren in Augsburg

Plus Apotheken-Personal ist nicht gerade für lauten Protest bekannt. Am Mittwoch ist das anders, in Augsburg gehen Hunderte auf die Straße. Der Notdienst ist gefordert.

Von Max Kramer

Dieser junge Mann kennt sein Ziel, er geht eilig die Maxstraße entlang, vom Rathaus weg. Dann biegt er scharf links ab – und rennt fast gegen eine Fensterscheibe, abgebremst nur durch die Schirmmütze auf dem Kopf. Die Tür, die sich normalerweise automatisch öffnet, bleibt geschlossen. Nicht nur an diesem Vormittag, sondern den ganzen Mittwoch. Das ist Teil eines Protests von Apothekern und Apothekerinnen, den es so in Augsburg noch nicht gegeben hat.

Im Gegensatz zu vielen anderen Beschäftigten – Beispiel Streiks im öffentlichen Dienst – sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Apotheken nicht unbedingt bekannt dafür, lautstark zu protestieren. An diesem Mittwoch, kurz nach 11 Uhr, ändert sich das. Auf dem Martin-Luther-Platz in der Innenstadt steht eine Ansammlung von Menschen mit weißen Kitteln. Ursprünglich habe man mit rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerechnet, sagt Ulrich Koczian, Leiter der Linden-Apotheke in Pfersee und Sprecher der schwäbischen Apotheken. Es sind nun mindestens doppelt so viele, teils gekommen aus dem Allgäu oder Donau-Ries. Dass fast alle Apotheken an diesem Tag geschlossen blieben, sei ein starkes Zeichen, sagt Koczian. "Man merkt, es hat sich etwas angestaut."

