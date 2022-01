Augsburg

Haben die Corona-"Spaziergänge" in Augsburg ihr Ende erreicht?

In Augsburg haben am Montagabend laut Polizei 1500 bis 2000 Personen unangemeldet gegen die Corona-Maßnahmen protestiert.

Plus Die Corona-Demonstrationen in Augsburg kehren offenbar in einen geregelten Rahmen zurück. Stadt und Polizei zeigen sich erleichtert. Doch es gibt auch Zweifel.

Von Max Kramer

Das nächste Kapitel im Hin und Her rund um Corona-Protestmärsche in Augsburg beginnt mit einem Flyer. Er kursiert seit Donnerstagmorgen in sozialen Medien und kündigt zunächst wenig Überraschendes an - dass am kommenden Samstag und Montag erneut mit Demonstrationszügen gegen Corona-Maßnahmen protestiert werden soll. Neu ist aber: Mit dem Bürgerforum Schwaben und seiner Vorsitzenden Michaela Königsberger gibt es erstmals seit Beginn der sogenannten "Spaziergänge" wieder eine Versammlungsleitung - und mit ihr eine offizielle Anmeldung bei der Stadt Augsburg. Auch die Route ist bereits festgelegt. Kehrt die Bewegung damit wieder in einen kooperativen Rahmen zurück, wie ihn Stadt und Polizei seit Wochen fordern?

