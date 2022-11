Aufnahmestopps in Praxen: Hat Augsburg ein Hausärzte-Problem?

Plus Die Erkältungswelle macht viele Arztpraxen in Augsburg gerade "rammelvoll". Einige nehmen keine neuen Patienten auf. Dazu stehen immer mehr Ärzte kurz vor der Rente.

"Tut, tut, tut" schallt es in kurzer Abfolge aus dem Telefonhörer. Besetzt. Auch der Anruf bei einer weiteren Augsburger Hausarztpraxis läuft ins Leere: "Derzeit sind alle Abfrageplätze belegt." Viele Patientinnen und Patienten brauchen gerade Geduld, wenn sie ihre Hausarztpraxis erreichen wollen. Wer neu aufgenommen werden will, hat es mitunter schwer. Vielfach herrscht ein Aufnahmestopp. Eine Erkältungswelle trifft auf Corona und kranke Patienten auf teils überfüllte Praxen. Dabei ist Augsburg laut Statistik mit Hausärzten sogar überversorgt – und die Zahl der Erkältungspatienten laut Experten der Jahreszeit entsprechend normal. Theorie und Praxis scheinen nicht immer im Einklang zu sein.