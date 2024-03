Augsburg

Im Prestige-Projekt Innovationsbogen ziehen die ersten Mieter ein

Plus Auf dem Dach des 50-Millionen-Euro-Projekts wächst Rasen. Mieter sind eine Agentur und eine Kanzlei. Durch deren Umzug verändert sich das Gesicht einer Straße in der Innenstadt.

Von Michael Hörmann

Weniger als zehn Kilometer Entfernung trennen den Rathausplatz vom Innovationspark in Augsburg. Das Areal nahe der B17 und unweit vom Fußballstadion gelegen soll Wirtschaft und Wissenschaft vereinen, mehrere Institutsgebäude sind in den zurückliegenden Jahren gebaut worden. Einige Firmen haben ihren Sitz nach Haunstetten verlagert. Ein architektonisch anspruchsvolles Gebäude wird in den kommenden Wochen von ersten Mietern bezogen werden, 50 Millionen Euro werden in den Neubau investiert. Eine Besonderheit am Gebäude: ein begrüntes Dach, das sich im Bogen über das sechsgeschossige Bauwerk erstreckt. Der Innovationsbogen gehört der Augsburger Firma Walter Beteiligungen und Immobilien AG.

Der Blick aus der obersten Etage des Innovationsbogens. Foto: Peter Fastl

Oberbürgermeisterin Eva Weber hatte vor einigen Wochen bei einer Firmenveranstaltung zum Gebäude gesagt, es sei ein Komplex, den man in dieser Form vielleicht gar nicht in Augsburg erwarten würde. Zuletzt fanden zwei Tagungen im Innovationsbogen statt. 300 Gäste waren beim Technologietransfer-Kongress vor Ort. Sie erlebten ein Treffen auf einer Baustelle. Es gibt ein Musterbüro und nahezu fertiggestellte Räume. Andere Arbeiten werden in den nächsten Wochen erledigt, dazu zählen die Außenanlagen. Büros sollen individuell auf Bedürfnisse der Mieter zugeschnitten sein, sagt Jürgen Kolper, Vorstand der Walter AG.

