Augsburg

vor 17 Min.

Interaktive Karte: Diese Leerstände gibt es in Augsburgs Innenstadt

Plus Die Schließung bekannter Geschäfte hinterlässt Spuren – vor allem in der Innenstadt machen sich Leerstände im Einzelhandel bemerkbar. Ein Überblick.

Von Felix Gnoyke, Andrea Wenzel Artikel anhören Shape

Es sind wegweisende Zeiten für Augsburgs Innenstadt. Nachdem das Modehaus Rübsamen sein Aus bekannt gegeben hat, folgte mit der dritten Insolvenz von Galeria Karstadt Kaufhof die nächste Hiobsbotschaft im Einzelhandel. Während Rübsamen seine Filiale in der Karolinenstraße Ende April schließen wird, ist die Zukunft von Deutschlands letzter Warenhauskette noch ungewiss. Eine Schließung und daraus resultierender Leerstand wäre wohl ein herber Schlag für die Attraktivität der Innenstadt. Doch selbst ohne solche Schwarzmalereien steht fest: Es wird immer schwieriger, leer stehende Ladenlokale zügig zu vermieten – und Augsburg ist keine Ausnahme.

Eigentlich hatte Rübsamen-Geschäftsführer Marcus Vorwohlt Zukunftspläne für das Stammhaus in der Karolinenstraße. Er wollte die Räume größer umbauen und das zusammen mit der Hasen Immobilien AG, in deren Besitz einer der Gebäudeteile ist, in dem sich auch ein Steakhaus befindet. Laut dem Geschäftsbericht von Hasen Immobilien für das Jahr 2021 war ein modernes Konzept angedacht, in dem die Gebäudeeinheiten verbunden und Verkaufs- und Gastroflächen kombiniert werden könnten. Auch im Bericht ein Jahr später war von einem ähnlichen Konzept die Rede. Doch diese Pläne gehen erst einmal nicht mehr auf. Zumindest nicht in Kooperation mit Rübsamen. "Wir müssen jetzt genau analysieren und prüfen, wie es weiter geht", sagt Hans-Peter Bauer, Vorstand der Hasen-Immobilien-Gruppe. Konkrete Pläne gebe es noch nicht. So beantwortet auch Marcus Vorwohlt die Frage nach der Zukunft des in seinem Besitz befindlichen Gebäudeteils. "Ich halte den Standort aber mit dem neuen städtebaulichen Konzept für gut", so Bauer. Er nimmt damit Bezug auf den Umbau der Karolinenstraße.

