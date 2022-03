Augsburg

vor 52 Min.

Klimacamp-Streit: Vor Gericht zeichnet sich Schlappe für Augsburg ab

Plus Der Bescheid, mit dem die Stadt die Dauerdemo im Juli 2020 beenden wollte, war wohl rechtswidrig. Doch offen bleibt die Frage, wie es weitergehen wird.

Von Stefan Krog

Die Zukunft des Augsburger Klimacamps bleibt wohl weiter unklar: Vor dem Verwaltungsgerichtshof in München deutete sich am Montagabend nach etwa fünfstündiger Verhandlung zwar eine Entscheidung an, allerdings wird sie wohl keine grundsätzlichen Aussagen treffen, ob eine Demonstration auf öffentlichem Grund theoretisch unendlich lange dauern darf. Damit bleibt die Front zwischen Stadt Augsburg und Klimacamp weiter ungeklärt.

