Lamm und getrocknete Zitronen: Wenn der Supermarkt Heimat verkauft

Plus In Augsburg eröffnen immer mehr Supermärkte mit ausländischem Angebot. Sie richten sich nicht nur an Landsleute, sondern verfolgen noch ein anderes Ziel.

Egal, ob polnisch, asiatisch, italienisch, türkisch oder rumänisch, ob Lebensmittel aus dem Balkan oder dem Iran: In Augsburgs Stadtteilen siedeln sich immer mehr Supermärkte mit einem Sortiment an, dass man sonst nirgendwo bekommt. In Hochzoll treffen auf engstem Raum gleich drei solcher Angebote aufeinander. Innerhalb von etwa 200 Metern finden Kundinnen und Kunden einen türkischen, einen rumänischen und seit wenigen Tagen auch einen afghanisch-iranisch-pakistanischen Markt. Obst, Gemüse und Fleisch bieten alle an und sehen sich dennoch nicht als Konkurrenten. Vielmehr eint sie ein Ziel, das auch deutsche Kundinnen und Kunden einschließt.

Celal Baklaci hat vor wenigen Tagen einen kleinen Supermarkt eröffnet, in dem er Waren vor allem aus Afghanistan, Pakistan und dem Iran anbietet. Dazu gehören getrocknete Zitronen, besondere Gewürze, spezielle Soßen oder auch Datteln in sechs verschiedenen Variationen. "Diese Lebensmittel kennen die Menschen aus ihrer Heimat und vermissen sie hier in Deutschland", erzählt Baklaci. Er selbst ist seit 2000 im Land und seit vielen Jahren als Lokführer bei der Staudenbahn tätig. Weil auch er Kulinarisches aus der Heimat vermisst, hat er nun den kleinen Supermarkt eröffnet. Stolz ist er dabei vor allem auf die Fleischtheke mit Lamm, Geflügel und Rind. Das Fleisch stamme ausschließlich aus der Region. "Wir kennen die Bauern, von denen wir unsere Ware haben." Sollte er in dem kleinen Laden noch eine weitere Kühlmöglichkeit unterbringen, könne er sich vorstellen, in einem zweiten Schritt auch Schweinefleisch in sein Sortiment aufzunehmen. Schließlich seien Menschen aller Kulturen und Geschmacksvorlieben bei ihm willkommen.

