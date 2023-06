Augsburg

14:41 Uhr

"Letzte Generation" kündigt Straßenblockade in Augsburg an

Die Letzte Generation, hier bei einer Protestaktion vor einigen Tagen in Berlin, kündigt jetzt auch in Augsburg erstmals eine Aktion an.

Am Freitag werden sich wohl Aktivisten der "Letzten Generation" zum ersten Mal in Augsburg an einer Straße festkleben. Was bislang zur Aktion bekannt ist.

