Lockerung der Corona-Regeln kommt vielen Augsburgern zu spät

In Bayern werden einige Corona-Beschränkungen gelockert. Wie reagieren Passantinnen und Passanten in Augsburg auf die Pläne? Wir haben nachgefragt.

Die Neuinfektionen in Bayern gehen zurück. Nun beschloss das Kabinett unter Ministerpräsident Markus Söder Lockerungen für den Freistaat. Nicht bei allen Parteien kommt das gut an, doch was sagen die Bürgerinnen und Bürger? Wir haben Passanten in der Innenstadt gefragt, was sie von den Lockerungen halten, ob sie ihr eigenes Verhalten ändern werden und was sie über die Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben denken.

Benjamin Wohlmuth aus Diedorf hofft, dass die Menschen wieder zusammenfänden. Foto: Quirin Hönig

Benjamin Wohlmuth, Diedorf: Ich finde die Lockerungen gut. Vielen Leuten wird der Gang ins Geschäft erleichtert, und auch die Unternehmen können wieder mehr Umsatz machen. Ich selbst warte noch ab, wie sich die Lage weiterentwickelt. So lange gehe ich erst mal seltener ins Restaurant, weil ich mich momentan etwas unsicherer fühle. Ich hoffe, dass die Menschen wieder zusammenfinden und die Auseinandersetzungen zwischen Impfgegnern und Geimpften durch die Lockerungen weniger werden.

Gernot Dallhammer aus Augsburg versteht die Corona-Proteste nicht. Foto: Quirin Hönig

Gernot Dallhammer, Augsburg: Es ist an der Zeit für Lockerungen. Vor allem für Geschäftsleute, die wirklich unter der Pandemie leiden, sind sie angebracht. Ich persönlich fühle mich nicht unsicher, weil ich entscheiden kann, wo ich hingehe. Ich halte mich von Menschenansammlungen fern. Die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen verstehe ich nicht. Jeder kann machen, was er möchte, aber wer sich nicht impfen lässt, soll von anderen Leuten wegbleiben.

Marta Knop-Borucinska aus Augsburg sieht keine Spaltung in der Gesellschaft. Foto: Quirin Hönig

Marta Knop-Borucinska, Augsburg: Mit sinkenden Zahlen halte ich Lockerungen für sinnvoll. Ich gehe ins Restaurant, wenn ich Lust habe, und halte mich dabei an alle Regeln. Angst vor einer Infektion habe ich nicht. Auch eine Spaltung in der Gesellschaft empfinde ich nicht. Ich habe ungeimpfte Freunde und diskutiere auch mit ihnen. Wenn die Regelungen gelockert werden, sind die Leute aber vielleicht gelöster und haben weniger Angst vor Strafen.

Sonja Kraus aus Biberbach ärgert die Spaltung zwischen Familien am meisten. Foto: Quirin Hönig

Sonja Kraus, Biberbach: Ich finde gut, dass es mit den Lockerungen endlich vorwärtsgeht. Ich hatte noch nie Angst vor einer Infektion und lebe mein Leben mit gewissen Einschränkungen weiter. Am meisten ärgert mich, dass man Geimpfte und Nichtgeimpfte unterscheidet. Dadurch wird zwischen Familien und Freunden gespalten. Um das zu beenden, muss noch weiter gelockert werden. Ich jedenfalls fühle mich nicht unsicherer, wenn ich ins Restaurant gehe.

