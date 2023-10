Augsburg

18:02 Uhr

Mann klarer Worte, verlässlicher Partner: Weggefährten erinnern an Ignaz Walter

Plus Ende September zeigte sich der 87-jährige, der am Freitag gestorben ist, zuletzt in der Öffentlichkeit. Bekannte Augsburger berichten von ihren Begegnungen mit dem Unternehmer.

Es war Ende September, als sich Ignaz Walter zuletzt in der Öffentlichkeit zeigte. Der Augsburger Unternehmer und frühere Chef des Walter-Baukonzerns, der am Freitag im Alter von 87 Jahren gestorben ist, saß mit Freunden am Tisch bei einer illustren Veranstaltung im Innovationspark. Die Firma Walter Beteiligungen und Immobilien AG, deren Aufsichtsrat Ignaz Walter angehörte, feierte bei einem Pre-Opening, also einer Art Voreröffnung, den Innovationsbogen. Gäste nutzten die Gelegenheit zum persönlichen Gespräch mit Walter. Ex-Baureferent Gerd Merkle erinnert sich an diesen Abend: "Wir haben uns sehr lange unterhalten." Das 50-Millionen-Euro-Bauprojekt sei für Walter eine Herzensangelegenheit gewesen.

Die Entwicklung des Innovationsbogens war Ignaz Walter eine Herzensangelegenheit. Foto: Peter Fastl

Die Todesnachricht sei für ihn sehr überraschend gekommen, sagte Merkle am Montag. Mit Walter verbinde ihn eine jahrzehntelange Bekanntschaft. Er habe Walter vor mehr als 40 Jahren während eines Praktikums im Architekturstudium bei der Firma Thosti kennengelernt. Später folgten viele berufliche Kontakte: "Das letzte Großprojekt mit ihm war der Bau des Innovationsbogens im Univiertel." Gerade dieses Projekt mit der "außergewöhnlichen Architektursprache von Architekt Hadi Teherani" sei ein Herzensanliegen von Walter gewesen, sagt Merkle. Der frühere Baureferent betont auch: "Ignaz Walter war sicherlich kein einfacher Verhandlungspartner. Er war ein Mann der klaren Worte, aber er war stets ein verlässlicher und fairer Partner, dem das Wohl seiner Heimatstadt immer am Herzen lag."

