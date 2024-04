Mehr als 100 Aktionen: Stadt will Interesse an der Europawahl stärken

Der Countdown für die Europawahl am 9. Juni läuft. OB Eva Weber informiert über städtische Kampagnen – und betont, wie wichtig Europa für Augsburg ist.

Nicht nur, aber eben auch in Augsburg fällt die Wahlbeteiligung bei Europawahlen meist vergleichsweise gering aus – dabei hat vieles, was auf Ebene der Europäischen Union passiert und beschlossen wird, auch ganz konkrete Auswirkungen auf Stadt und Menschen. Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) betonte am Donnerstag, dass die EU eine erhebliche Bedeutung für den Frieden in Europa und einen großen Einfluss auf die Stadt Augsburg habe. So gibt es in Augsburg einige Projekte, die unter anderem mit EU-Geldern finanziert werden – beispielsweise die Sanierung der Erich-Wunderlich-Sporthalle oder Erasmus-Programme an städtischen Schulen. Vor allem in den vergangenen Jahren sei zunehmend klar geworden, dass sich globale Krisen nicht auf nationaler Ebene lösen ließen, sagte Weber. Auch vor diesem Hintergrund komme der Europawahl eine hohe Bedeutung zu.

Die Stadt will deshalb in den kommenden Wochen mit einer Vielzahl von Veranstaltungen, Aktionen und Projekten Wähler mobilisieren und auf die Bedeutung der Europawahl aufmerksam machen. In diesem Jahr stellten der Rechtsruck und auch das auf 16 Jahre abgesenkte Wahlalter eine neue Herausforderung für die Wahl dar, sagte Weber. In Stadtteilen mit traditionell niedrigerer Wahlbeteiligung wie etwa Oberhausen oder Lechhausen werde verstärkt über die Wahl informiert.

Europawochen: Stadt Augsburg will für höhere Wahlbeteiligung werben

Vom kommenden Dienstag, 30. April, bis zur Wahl am Sonntag, 9. Juni, finden die Augsburger Europawochen mit über 100 Aktionen statt. Den Auftakt macht am Dienstag, 30. April, der Europa-Poetry-Slam "Your Voice for Europe" im Rathaus. Teilnehmen können Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre. Die drei Bestplatzierten dürfen unter anderem am Samstag, 4. Mai, auf dem Europafest auftreten. Eben dort, beim Europafest, sind ab 11 Uhr neben einem Bühnenprogramm auch zahlreiche Infostände verschiedener Organisationen geplant. Bürgerinnen und Bürger können sich dort über Teilhabemöglichkeiten in Europa informieren.

Mit der Augsburger Politikwissenschaftlerin Dr. Mechthild Roos können Bürgerinnen und Bürger am Montag, 6. Mai, über die Bedeutung der Europawahlen, die Rolle des Parlaments und die Gefahren des zunehmenden Populismus auf europäischer Ebene diskutieren. Eine Podiumsdiskussion am Mittwoch, 5. Juni, richtet sich explizit an junge Leute. Vertreterinnen und Vertreter von Jugendorganisationen debattieren "Beim Weißem Lamm" über europäische Themen.

100 Aktionen geplant: Vom Poetry-Slam bis zum "Warmtanzen"

Am Samstagabend vor der Wahl, 8. Juni, heißt es schließlich: "Dance for Europe – Warmtanzen für die Europawahl". Dabei legen auf dem Königsplatz verschiedene DJs auf. Anschließend erhalten die Besucherinnen und Besucher mit dem Europastempel kostenlosen Eintritt in unterschiedliche Clubs. Nähere Informationen zu den Veranstaltungen der Europawoche finden Sie im Internet unter www.augsburg.de/europawochen.