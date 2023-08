Augsburg

Mehr als 20 Bäume zerstört: Das Aufräumen nach den Unwettern dauert an

Ein Baum ist in der Grünanlage am Klinkertorplatz umgestürzt und wurde unter anderem durch ein Flatterband gesichert. Nach und nach werden nun umgestürzte Bäume beseitigt.

Plus Die Aufräumarbeiten nach dem Unwetter gehen in Augsburg weiter. Bürger sollen weiter im Bereich von Bäumen vorsichtig sein. Der Dauerregen lässt die Flusspegel steigen.

Die Spuren, die die Unwetter der vergangenen Tage im Augsburger Stadtgebiet hinterlassen haben, sind teils noch nicht beseitigt. Gullys wurden gereinigt, damit das Wasser besser ablaufen kann, Äste und Bäume, von denen eine Gefahr ausging, zersägt. Der Stadt Augsburg sind nach den Unwettern am Donnerstag und Samstag bis jetzt etwa 20 umgestürzte, angekippte oder auseinandergerissene Bäume gemeldet worden. Und auch beim "Lechflimmern" gab es einen Schadensfall: Eine Leinwand des Open-Air-Kinos im Familienbad musste ausgetauscht werden. Sie zerriss am stürmischen Donnerstagabend.

Vermutlich dürfte die Zahl der beschädigten Bäume noch steigen. "Einige umgestürzte Bäume wurden auch durch die Arbeitsgruppen in der Grünflächenpflege direkt vor Ort oder vereinzelt durch die Feuerwehr aufgeräumt", teilt die Stadt auf Anfrage mit. Die Feststellung und Beseitigung der Astbrüche werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen. "Wir arbeiten nach Prioritäten. Das heißt, dass an verkehrsreichen Stellen und auf Spielplätzen Arbeiten vorgezogen werden. Auch werden besonders gefährliche Situationen unmittelbar entschärft oder ganze Bereiche abgesperrt", teilt das Amt für Grünordnung mit. Bürgerinnen und Bürger werden weiter "nachdrücklich um erhöhte Vorsicht im Bereich von Bäumen gebeten", weil immer noch mit abgebrochenen und herabfallenden Ästen oder Baumkronenteilen zu rechnen sei.

