Menschen verraten ihre Lieblingsorte für eine Abkühlung an warmen Tagen

Der Wasserspielplatz am Rathausplatz in Augsburg kommt bei Eltern mit kleinen Kindern sehr gut an. Wer zum Baden gehen möchte, hat in der Region eine große Auswahl.

Die Temperaturen steigen, die Sonne strahlt und Menschen zieht es ins Freie. Dies ist am Freitagmittag am Rathausplatz in Augsburg zu erleben. Besonders angetan hat es den Menschen der neue Wasserspielplatz vor dem Rathaus. Zur Mittagsstunde versammeln sich Familien mit ihren Kindern, um in den Wasserfontänen zu spielen. Auch die Straßencafés sind gut besucht, am Augustusbrunnen sitzen mehrere junge Leute. Geplanscht wird am Wasserspielplatz. Wer sich nach mehr Abkühlung im kühlen Nass sehnt, hat in der Region einiges zur Auswahl. Wir haben Menschen auf dem Rathausplatz nach ihren Lieblingsbadeorten in Augsburg und Umgebung gefragt. Es fällt auf: Speziell die Badeseen sind beliebt.

Warum das Bad in Fischach beliebt ist

Betti Vogele verfolgt mit ihrer Tochter das Getümmel am Wasserspielplatz. "Mit der Familie fahren wir oft an den Rothsee in Zusmarshausen", sagt Betti Vogele. Dafür sei es wert, auch etwas weiter zu fahren. Außerdem besuche sie gern das Freibad im Bärenkeller sowie das Naturfreibad in Fischach. Bekannt ist das Freibad auch wegen seines naturbelassenen und chlorfreien Wassers. Von manchen Besuchern wird das Bad in Fischach als Kombination von Badesee und Freibad gesehen.

Maike Haase (links) und Denise Müller haben am Augustusbrunnen eine Pause eingelegt. Foto: Vanessa Hoffmann

Am Freitag sitzen Maike Haase und Denise Müller auf den Stufen des Augustusbrunnens. Sommerlich gekleidet genießen sie die Mittagssonne. Für einen Badeausflug empfehlen die jungen Frauen den Eiskanal: "Das ist ein guter Treffpunkt für einen Badetag mit Freunden." Auch der benachbarte Kuhsee in Hochzoll zählt zu ihren Favoriten für heiße Sommertage.

Der Ilsesee in Königsbrunn hat ebenfalls seine Fans

Lisa Zelenka (26) fährt am liebsten an den Ilsesee in Königsbrunn, wie sie sagt. Gerne erfrische sie sich zudem auf den breiten Kiesbänken des Lechs. Für diejenigen, denen die natürlichen Gewässer von Seen und Flüssen zu kalt sind, haben Patricia Bauer und Blerta Reka genau das Richtige. Sie mögen es lieber etwas wärmer im Wasser. Das Freibad Gerfriedswelle in Gersthofen sei für sie die erste Anlaufstelle im Hochsommer, sagen die beiden Frauen. Das Bad in Gersthofen genießt wegen der verschiedenen Erlebnisbecken und Rutschen einen guten Ruf.

Lisa Zelenka und ihr Freund genießen den sonnigen Tag in Augsburg. Foto: Vanessa Hoffmann

Pavel Karfidov (29) lebt seit seiner Kindheit in Augsburg. Er hat nach eigenen Angaben bereits die meisten Bademöglichkeiten ausgetestet und für sich erkundet. Er empfiehlt, den Badebesuch auf die individuellen Wünsche auszurichten. Für das eher sportliche Schwimmen besucht Pavel Karfidov gern das Hallenbad in Stadtbergen. Wenn es im Sommer mal gemütlicher zugehen soll, entscheide er sich lieber für den Autobahnsee in Augsburg. Man schätzt am Autobahnsee, so die generelle Einschätzung, die weitläufigen Liegewiesen und die Grillmöglichkeiten.

Lesen Sie dazu auch

Christina Innocenti hat ihren ganz persönlichen Favoriten: "Für mich ist es das Naturfreibad in Haunstetten." Das Bad im Augsburger Stadtteil gilt seit Langem als Geheimtipp. Die Haunstetter werben selbst mit der familiären Atmosphäre. In Haunstetten wird nicht nur gebadet, sondern auch zünftig gefeiert. Das Seefest unter dem Motto "Spiel, Spaß und Spannung" findet vom 7. bis 9. Juli statt.