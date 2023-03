Messe Augsburg bekommt vom Freistaat zehn Millionen Euro

Die finanzielle Unterstützung steht im Zusammenhang mit der Neuausrichtung der Augsburger Messe. Ein Einstieg als Gesellschafter steht aktuell nicht zur Debatte.

Die Augsburger Messe bekommt vom Freistaat eine Unterstützung von zehn Millionen Euro. Das gab Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in München bekannt. "Die Messe Augsburg soll weiter stark bleiben und neben den Standorten München und Nürnberg bestehen können", so Söder. Wofür das Geld konkret gedacht ist, blieb zunächst offen. Dem Vernehmen nach steht die Finanzspritze aber im Zusammenhang mit der Neuausrichtung der Messe.

Stärkung der Messe Augsburg: Finanzielle Unterstützung in Millionenhöhe

Zuletzt wanderten die Messen "Americana" und "Grindtec", die vom externen Veranstalter Afag auf die Beine gestellt werden, aus Augsburg ab. Die Augsburger Messegesellschaft hat dafür aber inzwischen die Fachtechnikmessen Coiltec (Spulentechnik; läuft ab Mittwoch) und Airtec (im Herbst) an Land gezogen.

In den vergangenen Jahren hatte der Freistaat der Messe coronabedingt bereits unter die Arme gegriffen, wenn auch mit deutlich geringeren Summen als den jetzt genannten zehn Millionen Euro. Die Corona-Pandemie hatte bei der Messe, die der Stadt, den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg sowie dem Bezirk Schwaben und den Wirtschaftskammern gehört, für Millionenverluste gesorgt. Politisch kam zuletzt im Landtag immer wieder die Frage auf, ob der Freistaat - wie schon in München und Nürnberg der Fall - auch bei der Augsburger Messe als Gesellschafter einsteigen müsste. Zuletzt hieß es aus der Staatsregierung, dass man dafür keine Notwendigkeit sehe.