Beschlossene Sache: Das Augsburger Uniklinikum wird neu gebaut

Der Freistaat Bayern spricht sich für das Milliardenprojekt aus. Ministerpräsident Söder spricht von einer „ganz großen Chance, in der Top-Liga der Medizin zu spielen.“

Die Augsburger Uniklinik wird neu gebaut. Das bayerische Kabinett beschloss am Dienstag, für das in die Jahre gekommene Krankenhaus in der Nähe des jetzigen Standorts ein neues Gebäude zu errichten. Eine Sanierung bei laufendem Betrieb ist damit vom Tisch. „ Augsburg hat damit die Riesenchance, in der Top-Liga der Medizinentwicklungen zu spielen“, betonte Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) in einer Pressekonferenz. Wo genau gebaut wird, wie der Zeitplan aussieht und wie viel Geld der Freistaat investieren muss, dazu hat sich Söder noch nicht geäußert.

Das Großkrankenhaus mit 1700 Betten ist in die Jahre gekommen und muss auf den neuesten Stand gebracht werden. Einiges ist schon passiert: Zuletzt entstanden ein neuer OP-Trakt, eine Hubschrauber-Landeplattform sowie eine Kinderklinik. Aktuell wird außerdem ein Anbau für die Intensivstation errichtet. Über den größten Brocken, die Sanierung der vier zwölfstöckigen Bettentürme, wurde dagegen immer wieder diskutiert. Hatte man sich zunächst entschlossen, den Bau bei laufendem Betrieb zu sanieren, mehrten sich zuletzt die Stimmen für einen Neubau. Dies sei einerseits verträglicher für Patienten und Mitarbeiter, andererseits auch effizienter.

Sanierung würde über 30 Jahre dauern: Uniklinik Augsburg bekommt einen Neubau

Berechnungen der Staatsregierung stützen nun diese These. Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) hatte bereits im November vergangenen Jahres angekündigt, dass ein Neubau aus seiner Sicht wesentlich mehr Sinn mache. Weil zunächst ein Interimskrankenhaus gebaut werden müsste, könnte ein Umbau des bestehenden Gebäudes frühestens 2027/28 starten, Schätzungen gingen ab diesem Zeitpunkt bislang von einer bis zu 30-jährigen Sanierungsphase aus, weil zunächst ein Interimskrankenhaus in der Größe einer Kreisklinik hätte gebaut werden müssen. „Das ist zu lang, das wird uns zu teuer und es ist letztlich auch keine optimale Situation“, begründete Söder am Dienstag den Entschluss für einen Neubau.

Wissenschaftsminister Blume betonte, die ganze Region habe darauf gewartet, dass in diesem Punkt Klarheit herrsche. Lange sei um den richtigen Weg gerungen worden, inzwischen habe sich herausgestellt, "dass eine Sanierung deutlich schlechter abschneiden würde". Man hätte eine über 30-jährige Sanierungsphase mit einer hohen Belastung für Personal, Patienten und die ganze Region, unter anderem hätte es auch hohe Baurisiken gegeben. "Wir sind stolz darauf, dass es in Bayern das Wagnis gab, ein sechstes Universitätsklinikum an den Start zu bringen", so Blume.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Der Neubau, der in Augsburg entsteht, soll in Verbindung mit dem im Aufbau befindlichen Medizincampus eine Top-Klinik werden – „vergleichbar mit dem, was wir in München mit TU und LMU entwickeln“. Für Augsburg sei die Entscheidung für einen Neubau fundamental: „Statt einer Endlosgeschichte verwirklichen wir eine konzentrierte Neubaustrategie“, so Söder.

Lesen Sie dazu auch

Wissenschaftsminister Blume hatte im Herbst betont, er könne sich vorstellen, bei einem Neubau neue Wege zu gehen. „Mit dem neuen Universitätsklinikgesetz schaffen wir in Bayern die Möglichkeit, dass Unikliniken sich der Fesseln des öffentlich-rechtlichen Bauwesens ein Stück weit entledigen können, um schneller zu sein. Geschwindigkeit ist heutzutage entscheidend“, bekräftigte er am Dienstag. Blume geht davon aus, dass es sich um ein Millardenprojekt handelt, die genauen Kosten werde man nun erarbeiten müssen. Investitionskosten seien aber im Haushaltsplan bereits enthalten. Laut Söder werde es sich um ein innovatives Bauverfahren handeln, das sich nicht endlos hinziehen werde.