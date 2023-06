17-jähriger Motorradfahrer wird bei Unfall in Haunstetten schwer verletzt

Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagabend im Augsburger Stadtteil Haunstetten ereignet. Dabei erlitt ein junger Motorradfahrer erhebliche Verletzungen.

An der Kreuzung Roggenstraße/Königsbrunner Straße in Haunstetten ist am Sonntag gegen 18.30 Uhr ein schwerer Unfall geschehen.

Wie die Polizei berichtet, fuhr zu dem Zeitpunkt ein 17-Jähriger auf einem Motorrad auf der Königsbrunner Straße in Richtung Süden. Zur selben Zeit war ein 24-jähriger Autofahrer in nördlicher Richtung unterwegs. Laut Polizei wollte er nach links in die Roggenstraße abbiegen und übersah dabei offenbar den Kradfahrer. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 17-Jährige schwere Verletzung. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

Motorradunfall mit 17-Jährigem in Augsburg-Haunstetten

Der 24-Jährige und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Autofahrer. Der Bereich, in dem der Unfall passiert war, wurde bis 19.45 Uhr gesperrt. Das wirkte sich auch auf den öffentlichen Nahverkehr aus. (ina)