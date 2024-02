Neue Videoserie blickt hinter die Gefängnismauern der JVA Gablingen

Eine dreiteilige Dokureihe der Augsburger Allgemeinen feiert im Liliom Premiere. Es geht um das Leben in der JVA und die Frage, ob es gelingt, Menschen in Haft zu resozialisieren.

Die Justizvollzuganstalt (JVA) Gablingen ist ein eigener kleiner Kosmos. Bis zu 609 Gefangene in Untersuchungs- und Strafhaft finden dort Platz und müssen nach einem vorgegebenen Tagesablauf ihre Strafe absitzen. Es ist aber auch der Arbeitsort von vielen Menschen aus der Region. Menschen, die diesem Kosmos nicht angehören, erhalten selten einen Einblick in das Leben hinter den dicken Gefängnismauern. Unserer Redaktion ist es gelungen, exklusive Einblicke in den Alltag des Gefängnisses zu bekommen: Die dreiteilige Videoserie "Im Knast - Hinter den Mauern der JVA Gablingen" feierte Mittwochabend vor rund 100 Gästen im Liliom Premiere.

Zu Beginn der Videoserie sitzt JVA-Leiterin Zoraida Maldonado de Landauer im hauseigenen Friseursalon. Dort können sich die Gefangenen ausbilden lassen. Später führt sie durch das Gefängnis, zeigt verschiedene Bereiche, die Bücherei, eine Magistrale, die Funktionsräume und Unterkünfte verbindet, eine Halle, in der die Insassen für verschiedene Auftraggeber arbeiten. Die Leiterin ist sichtlich stolz über die gute Ausstattung von Bayerns modernster JVA. Das Gefängnis sei "ihr Baby", sagt sie. Sie gibt Auskünfte über die "Tagesstruktur" der Gefangenen und die Regeln, die in ihrem Haus herrschen. Über bekannte Insassen will sie dagegen nicht sprechen - eine Möglichkeit zu einem Interview eines Gefangenen gibt es ebenfalls nicht. "Wir wollen keine Filmstars heranzüchten", sagt sie.

Viel wichtiger ist es Zoraida Maldonado de Landauer, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der JVA zu Wort kommen. Die Redakteure Manuel Andre und Axel Hechelmann befragen unter anderem die Justizvollzugsbeamten Selina Bauch und René Respondek ("Meine persönliche Grenze ist eine Armlänge Abstand") und Küchenchef Evgeny Lonsky, der mit der "Manpower" des Gefängnisses einiges auf die Beine stellt. "Wir kochen mit frischen Produkten und setzen die Soßen selber an", betont er. Die Männer habe er im Griff. Die "Messer" wären in der Küche nicht angekettet. Andre und Hechelmann interviewen für die Serie aber auch den "Blumenmaler" Bernhard McQueen, der wegen illegaler Graffiti über zwei Jahre in der JVA Gablingen einsaß. Seine Frau Lisa McQueen und er schildern, wie es war, sich während dieser Zeit nur für eine Stunde im Monat sehen zu können.

Am Mittwochabend fand die Premiere der neuen Videoserie "Im Knast – Hinter den Mauern der JVA Gablingen" im Liliom statt. Mit von der Partie Produktionsmanagerin Christiane Zaunitzer und Kameramann Toni Bihler (oben von links) und die Redakteure Axel Hechelmann und Manuel Andre (unten von links). Foto: Felix Gnoyke

Neben dem Leben in der JVA Gablingen gehen die Redakteure auch der Frage nach, ob es in Haft wirklich gelingt, Menschen zu resozialisieren. Der Augsburger Anwalt Thomas Galli, der einst selbst Justizvollzugsanstalten leitete, kommt als Kritiker von Gefängnissen zu Wort.

Die Videoserie "Im Knast - Hinter den Mauern der JVA Gablingen" ist bereits die fünfte Serie in der Reihe "Augsburger Allgemeine". Regie führte Timian Hopf, das Produktionsmanagement übernahm Christiane Zaunitzer. Die vierteilige Serie "Mensch Maxstraße" erschien im November 2022. In der Serie trafen Manuel Andre und Axel Hechelmann Menschen, die das Leben auf Augsburgs Prachtmeile bereichern. Sie wurden dafür mit dem Bayerischen Printpreis ausgezeichnet. Neben geladenen Gästen und dem Filmteam war an dem Premierenabend im Liliom unter anderem auch die Chefredaktion der Augsburger Allgemeinen vertreten.

