OB Weber mahnt einen Schulterschluss gegen Rechtsextremisten an

Plus Die CSU-Oberbürgermeisterin sprach am Wochenende auf einer Kundgebung von Jusos und Grüner Jugend. Warum sie sich dazu entschloss und was Augsburgs AfD dazu sagt.

Von Stefan Krog

Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) hat die Zwangsumsiedlungs-Überlegungen für Menschen mit Migrationshintergrund, die Rechtsextremisten, Unternehmer und AfD-Funktionäre auf einem geheimen Treffen in Potsdam angestellt haben sollen, aufs Schärfste verurteilt. Sie habe selten von etwas "Perfiderem und Widerlicherem" gehört, so Weber. Sie sei schockiert, dass im Deutschland des Jahres 2024 so etwas ein Thema sei. "Es ist unfassbar, dass wieder so eine Grundstimmung da ist." In Augsburg hat der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund zum Jahreswechsel die 50-Prozent-Marke erreicht.

Nötig sei nun ein Zusammenstehen aller Parteien mit demokratischen Zielen gegen Rechtsextremisten. "Ich glaube, dass dieser soziale Schulterschluss von vielen Bürgerinnen und Bürgern gewünscht wird", so Weber am Montag zu unserer Redaktion. Weber war am Sonntag auf der von Jusos und Grüner Jugend organisierten Demo auf dem Rathausplatz aufgetreten. Mit 700 Teilnehmern hatte die Veranstaltung mehr Zulauf als zunächst erwartet. Sie habe für ihr Auftreten auf der Kundgebung viel Zuspruch, teils aber auch Widerspruch bekommen, so Weber.

