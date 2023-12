Augsburger Zoo präzisiert nach Kritik Aussage zur Pavian-Abgabe

Mir fehlt in der ganzen Debatte etwas die Sicht auf dieses Forschungszentrum. Was genau wird denn dort gemacht? Ich bin beim Thema Tierversuch zwiegespalten. Grundsätzlich würde ich Tierversuche ablehnen, ich schließe aber nicht aus, dass es Forschungszwecke gibt, bei denen leider nur auf diesem Weg notwendige Informationen gewonnen werden können, ohne am Menschen zu experimentieren. Das ganze ist eine moralische und ethische Gratwanderung. Aber wenn z.B die Behandlung von Krebs nur am Primaten erforscht werden könnte, ohne Menschen zu gefährden, würde ich es durchaus als legitim ansehen, wenn sichergestellt ist, dass den Tieren so wenig Leid wie möglich zugeführt wird.

Antworten Melden