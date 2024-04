Versuchte Tötung in Pfersee? Polizei sucht mit Beschreibung nach Audi-Fahrer

Bei einem Streit zwischen Autofahrern wurde ein 34-Jähriger in Augsburg-Pfersee lebensgefährlich verletzt. Die Kriminalpolizei intensiviert ihre Ermittlungen.

Nach der lebensgefährlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern, bei der ein 34-Jähriger in der vergangenen Woche lebensgefährlich verletzt wurde, hat die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen intensiviert. Eine eigene Gruppe ermittelt dort nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts, wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord am Mittwoch mitteilte. Der Gesundheitszustand des 34-jährigen Opfers sei "weiterhin lebensbedrohlich", es werde in einem Krankenhaus behandelt.

34-Jähriger bei Streit zwischen Autofahrern lebensgefährlich verletzt

Am Montag, 25. März, war gegen 17.25 Uhr ein Streit zwischen zwei Autofahrern in der Leitershofer Straße eskaliert. Wie es genau zur Auseinandersetzung kam, ist laut Polizei noch unklar, in ihrem Verlauf verließ der 34-Jährige jedoch an der Kreuzung zwischen Leitershofer und Treustraße sein Auto und stieg auf die Motorhaube eines Audis. Der bislang unbekannte Fahrer fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit los und flüchtete Richtung Innenstadt. Der 34-jährige stürzte und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu.

Inzwischen hat die Polizei nach eigenen Angaben zahlreiche Zeugen vernommen. Dadurch habe man den Fahrzeugtyp konkretisieren und die ursprüngliche Personenbeschreibung verifizieren können. Mögliche Fahrzeuge würden nun beim Kraftfahrtbundesamt recherchiert, die Kripo Augsburg überprüfe außerdem Personen, die sich zur tatrelevanten Zeit im näheren Bereich des Tatorts aufhielten.

Versuchte Tötung in Pfersee? Kriminalpolizei Augsburg ermittelt

Der aktuellen Beschreibung zufolge war das Auto ein dunkelfarbener Audi der Reihen A4 bis A8 und hatte ein Augsburger Kennzeichen. Der Fahrer soll zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß, zwischen 45 und 65 Jahre alt und schlank sein. Er wird als "mitteleuropäischer Typ" beschrieben und soll längere, zurückgekämmte Haare, jedoch keine Brille und vermutlich keinen Bart getragen haben. Zudem soll er Deutsch gesprochen haben. Die Polizei bittet weiterhin um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. (kmax)