Polizei meldet drei Fälle von Unfallfluchten

Die Augsburger Polizei bittet um Zeugenhinweise. Es geht um drei Unfälle, bei denen sich die Verursacher aus dem Staub gemacht haben.

Von mehreren Unfallfluchten in Augsburg berichtet die Polizei. So hat am Sonntag ein Unbekannter zwischen 14.30 und 20 Uhr Am Webereck in Pfersee einen geparkten Roller touchiert. Dieser fiel dadurch offenbar um und brachte zwei weitere Roller zu Fall. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine weitere Unfallflucht geschah am Montagabend auch in Pfersee im Kobelweg.

Ein 23-Jähriger war gegen 19 Uhr dort mit seinem Auto unterwegs. Als er nach rechts in die Lilienstraße abbog, kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Nach Angaben der Polizei fuhr er weiter. Der Sachschaden betrage rund 1500 Euro. Eine Passantin, die den Unfall beobachtet hatte, verständigte die Polizei. Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizei unter 0821/323-2610 entgegen.

Noch ein Vorfall ereignete sich am Montag, dieses Mal im Hochfeld: Gegen 23 Uhr verständigten Passanten die Polizei. Sie hatten in der Firnhaberstraße einen Unfall beobachtet, bei dem zwei Personen mit dem Roller einen geparkten Pkw anfuhren und anschließend mit Roller davonliefen. Im Rahmen der Fahndung stellte die Polizei einen Tatverdächtigen mit einem Roller fest. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um weitere Zeugenhinweise unter 0821/323-2710. (ina)