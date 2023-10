Prozess um Hass-Beitrag gegen Baerbock: Frau muss 4800 Euro Strafe zahlen

Plus Eine Frau hat Außenministerin Baerbock auf Facebook als "Impfterroristin" bezeichnet. Deshalb sollte sie vor dem Augsburger Amtsgericht erscheinen.

Der Staat schützt Politikerinnen und Politiker, von der Dorfbürgermeisterin bis zum Bundeskanzler, vor Hass-Postings im Internet. Die strafrechtliche Verfolgung von Beleidigung und Hass im Netz, englisch auch "Hate Speech" genannt, ist durch eine Gesetzesänderung vereinfacht worden. Das musste auch eine 59-Jährige erfahren, die sich nun vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten sollte.

Früher war lediglich die Beleidigung des Bundespräsidenten ein sogenanntes Offizialdelikt. Das heißt: Der beleidigte Bundespräsident musste nicht eigens einen Strafantrag stellen, sondern es musste auch ohne diesen Antrag von Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelt werden. Inzwischen sind Hassdelikte gegen alle "Personen des politischen Lebens" Offizialdelikt. Betroffene müssen also keinen Strafantrag mehr stellen. Zur Bekämpfung der Hasskriminalität im Internet ist eigens beim Bundeskriminalamt (BKA) eine Abteilung gegründet worden: die Zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet", kurz ZMI genannt. Diese hat auch einen Fall ins Rollen gebracht, der jetzt am Augsburger Amtsgericht vor Richterin Alexandra Lehner verhandelt werden sollte.