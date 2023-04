Prozess um Tod auf der Intensivstation wirft Fragen auf

Eine Frau soll mit gefälschten Abschlüssen als Krankenschwester in den Wertachkliniken gearbeitet haben. Dann starb ein Mann. Der Fall lenkt auch den Blick auf das Gesundheitswesen.

Es klingt gut, was die Zeitarbeitsfirma von sich auf ihrer Internetseite zeigt. Menschen, die für das Unternehmen tätig sind oder waren, beschreiben auf der Homepage, wie sehr es ihnen gefällt. Ein Krankenpfleger erzählt, er arbeite nun deutlich weniger als zuvor, erhalte aber genauso viel Geld. Auch Mandy R. (Name geändert), 42 Jahre alt und aus Potsdam, wurde von dieser Firma an Krankenhäuser vermittelt, im Februar 2022 kam sie als Krankenschwester zur Intensivstation der Wertachkliniken in Schwabmünchen. Doch Mandy R. war nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Augsburg keine gelernte Pflegerin. Nun ist sie wegen versuchten Mordes angeklagt.

Im Prozess am Augsburger Landgericht, der am Dienstag startete, geht es unter anderem um die Frage, ob Mandy R. den Tod eines Patienten billigend in Kauf nahm. Es dürfte in der Verhandlung in den kommenden Wochen zumindest am Rande aber auch thematisiert werden, ob und wo die Schutzmechanismen im Gesundheitswesen versagten. Bei der Zeitarbeitsfirma, dem Krankenhaus – oder an beiden Stellen? Denn wenn es stimmt, was die Ermittler annehmen, hätte die Frau nicht einen Tag in einer Klinik arbeiten dürfen, zumindest nicht als Krankenschwester.

Prozess in Augsburg um Todesfall in den Wertachkliniken

Der Anklage zufolge war Mandy R. bis Juni 2021 bei Pflegediensten im Berliner Umland als ungelernte Helferin tätig gewesen und hatte sich beruflich verändern wollen, um mehr Geld zu erhalten. Sie soll daraufhin zwei Ausbildungszeugnisse gefälscht haben, in denen sie Abschlüsse und Kurse vorgaukelte, die sie in Wahrheit nie erbracht und belegt hatte. Sie bewarb sich damit bei dem Unternehmen, das Krankenschwestern im Intensivpflegebereich für befristete Zeiträume in Stationen im gesamten Bundesgebiet schickt, ab dem 1. Februar 2022 wurde die 42-Jährige den Ermittlungen zufolge als Leihschwester in den Wertachkliniken eingesetzt.

Sollten die Vorwürfe zutreffen, stellt sich die Frage, warum Mandy R. ausgerechnet in diesem Bereich tätig sein wollte. Die Arbeit auf Intensivstationen ist selbst im stressigen Krankenhausalltag noch einmal eine besonders herausfordernde. Druck und Belastungen für das hoch qualifizierte Personal sind enorm, die Patienten stehen oft an der Schwelle zum Tod; wenn Ärzte oder Pfleger hier einen auch nur kleinen Fehler machen, können die Folgen schnell gravierend sein.

Krankenschwester soll Patienten zu viel Insulin verabreicht haben

Nach einigen Tagen auf der Station traf sie den Ermittlungen zufolge auf einen 73-jährigen Mann, einen Patienten, der nach einer OP intensivmedizinisch versorgt werden sollte. Laut Anklage verabreichte sie ihm erheblich zu viel Insulin, kontrollierte seinen Zustand kaum, versuchte später zu verschleiern, dass sein Blutzuckerwert deutlich zu niedrig war und informierte auch keinen Arzt über den kritischen Zustand des Patienten. Einen Tag später starb der Patient. Die Ermittler konnten Mandy R. offenbar nicht nachweisen, dass tatsächlich ihre Handlungen den Tod des Mannes zur Folge hatten; der 73-Jährige hatte unter mehreren, schwerwiegenden Erkrankungen gelitten, die möglicherweise auch von sich aus zu seinem Tod geführt haben. Dennoch hätte die vorgeworfene Fehlbehandlung des Mannes diesen nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft umbringen können, zumindest hat Mandy R. dies nach Ansicht der Anklagebehörde billigend in Kauf genommen. Juristisch geht es um versuchten Mord, Urkundenfälschung und gefährliche Körperverletzung.

Andreas Boukai, Verteidiger der 42-Jährigen, kündigte zum Prozessstart an, dass seine Mandantin beim nächsten Verhandlungstag aussagen wolle. Ein Urteil könnte Mitte Mai gesprochen werden.