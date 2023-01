Augsburg

17:30 Uhr

Prozess um Überfall startet: Täter schlagen auf schlafende Rentner ein

Plus Ein älteres Ehepaar im Stadtteil Bergheim wurde nachts zu Hause überfallen, nun startet der Prozess in Augsburg. Die Täter gingen laut Anklage mit ungeheurer Brutalität vor.

Von Jan Kandzora Artikel anhören Shape

Sie kamen mitten in der Nacht, durch das Kellerfenster. Zwei Männer, die auf der Suche waren nach Geld, so sehen es zumindest die Ermittler. Zwei Männer, bei denen es sich um Zsolt S. und Iliuta B. gehandelt haben soll. Zsolt S., ein 32-Jähriger mit Kampfsporterfahrung, und Iliuta B., 38, ein Bauarbeiter, der nach Informationen unserer Redaktion bereits in zwei Ländern wegen verschiedener Delikte verurteilt wurde. Dieses Duo soll im Dezember 2021 in ein Einfamilienhaus in Augsburg-Bergheim eingedrungen sein und ein älteres Ehepaar überfallen, sie im Schlaf attackiert und schwer verletzt haben. Nun startet am Dienstag vor dem Landgericht der Prozess – es geht um eine verstörende, ungeheuer brutale Tat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen