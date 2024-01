Augsburg

vor 31 Min.

Radfahrer erhält Bewährungsstrafe: Wie gefährlich sind getunte E-Bikes?

Plus Im Fahrradverkehr zählen zu den Risiken oft Geschwindigkeit und Selbstüberschätzung. Ein Fall, der in Augsburg vor Gericht landete, hatte besondere Folgen.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Die Polizisten im Streifenwagen werden an der MAN-Kreuzung auf ihn aufmerksam, weil er flott auf dem Fahrrad unterwegs ist, für das Tempo aber wenig in die Pedale tritt. Es passiert das, wovor Klaus P. (Name geändert) sich oft gefürchtet hat. Der Augsburger wird angehalten. Die Beamten werden bei der Kontrolle seines Pedelecs fündig: P. hat mit einem selbst eingebauten Chip den Motor manipuliert. Am Amtsgericht wurde der 49-Jährige dafür nun zu einer dreimonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Es ist keine Seltenheit, dass Nutzer ihre Pedelecs, die häufig E-Bikes genannt werden, tunen und damit illegal fahren. Experten erklären, warum dies riskant ist.

Die genaue Unfallstatistik für das Jahr 2023 liegt bislang nicht vor, aber bereits im vergangenen Herbst zeichnete sich im Vergleich zu den Vorjahren ein Höchststand hinsichtlich getöteter Fahrradfahrer ab. Bis September registrierte die Polizei in Nordschwaben neun tödliche Radunfälle, bei drei davon waren die Opfer mit E-Bikes unterwegs. Laut Polizei lag bei acht der neun tödlichen Fälle die Unfallursache beim Radfahrer. Ohne auf die einzelnen Hintergründe einzugehen, ist es kein Geheimnis, dass höhere Geschwindigkeiten auf Fahrrädern mit mehr Risiken einhergehen. Dazu zählen auch Fahrten mit manipulierten E-Bikes, wie sie Klaus P. über drei Jahre lang nahezu täglich in der Stadt unternommen hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen