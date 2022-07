Augsburg

12.07.2022

Reiselust nach zwei Jahren Corona: Stadt Augsburg spürt Andrang auf Pässe

Die Zahl der Anträge auf neue Pässe und Personalausweise ist zuletzt deutlich gestiegen. Unser Foto entstand am Montag am Innenstadt-Bürgerbüro An der Blauen Kappe.

Plus Wer für den Urlaub noch einen Ausweis braucht, muss sich beeilen – und Neuerungen bei Kinderpässen beachten. Reisebüros in Augsburg spüren Interesse an Fernreisen.

Von Stefan Krog, Sophie Sonntag

Die Augsburger und Augsburgerinnen scheint es in den kommenden Wochen und Monaten wieder verstärkt in die Ferne zu ziehen, nachdem in den beiden vergangenen Corona-Sommern eher Urlaub im eigenen Land gefragt war. Die Zahl der Anträge für Pässe im Bürgeramt lag im Juni 2022 bei 1632, im Vor-Corona-Juni 2019 bei 1396 - mancher holt den Antrag jetzt, wo wieder Fernreisen anstehen, nach. Auch bei Personalausweisen gibt es eine deutliche Steigerung. "Derzeit ist ein sehr hohes Antragsaufkommen an Ausweisdokumenten zu verzeichnen, was vor allem auf die Lockerung der coronabedingten Reisebeschränkungen zurückzuführen sein dürfte", so Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU). Wer ein Dokument für die Sommerferien benötigt, muss sich beeilen.

