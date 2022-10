Augsburg

18:00 Uhr

Rettungsdienst in Augsburg bereitet sich auf schwierigen Winter vor

Plus Die Einsatzzahlen im Raum Augsburg gehen drastisch nach oben, noch gibt es aber genug Kapazitäten. Corona sorgt für mehr Arbeit, Sorgen macht eine mögliche Grippewelle.

Von Stefan Krog

Die Einsatzzahlen im Rettungsdienst und Krankentransport in der Region Augsburg sind seit Anfang Oktober deutlich gestiegen. Die Versorgung sei gewährleistet, so Ursula Christ, Geschäftsleiterin des Rettungszweckverbands. Hinter den Kulissen müssten die Rettungsdienste aber erhebliche Anstrengungen unternehmen, um die zusätzlichen Einsatzfahrten unter den erschwerten Bedingungen mit Personalmangel in Krankenhäusern und Corona-Infektionen bei Patienten und in den eigenen Reihen zu gewährleisten. Der Verband koordiniert für die Stadt Augsburg und die Landkreise Augsburg, Aichach-Friedberg, Donau-Ries und Dillingen den Rettungsdienst.

