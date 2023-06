Augsburg

Ruf ohne Not: Warum die Zahl falscher Notrufe in Augsburg riesig ist

Plus Die Notruf-Nummern 112 und 110 werden zuletzt in Augsburg deutlich häufiger gewählt – ohne Notfall. Welche Rolle spielt absichtlicher Missbrauch?

An der Berliner Allee sitzt so etwas wie das permanente Krisenzentrum für den Raum Augsburg. Rund um die Uhr trudeln dort, in der Integrierten Leitstelle (ILS), Anrufe und Meldungen ein, ein permanenter Informationsfluss aus potenziellen Notfällen. Eine Million Menschen aus Augsburg, aber auch aus den Landkreisen Augsburg, Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries können sich dort über die 112 melden, wenn es ernst wird. 210.000 Mal war das im vergangenen Jahr der Fall, der Notfall ist dort also Alltag. Doch was sie momentan erleben, ist selbst für die ILS außergewöhnlich.

Die Leitstelle in Augsburg ist für Feuerwehralarmierung, Rettungsdienst und Katastrophenschutz zuständig. Die Zahl der Notrufe aus diesem Bereich ist im Mai deutlich gestiegen – aber nicht etwa, weil es auch mehr Notfälle gibt. Vielmehr registriert die Leitstelle spürbar mehr Fälle, in denen kein Anrufer oder Anruferin in der Leitung ist. War dies im vergangenen April noch knapp 2700 Mal der Fall, lag der Wert im Mai bei rund 3750 – ein Anstieg um rund 40 Prozent, innerhalb eines Monats. Nach Einschätzung von Christian Linke, stellvertretender Leitstellenleiter, legen die Zahlen nahe, "dass mehr Anrufer versehentlich den Notruf gewählt haben."

