Sachbeschädigungen beschäftigen die Polizei

Unbekannte demolieren zwei Autos in Hochzoll und in Oberhausen. Die Polizei in Augsburg bittet um Hinweise.

Im Zeitraum von Sonntag, 19 Uhr, bis Dienstag, 7.15 Uhr, haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen in der Sonthofer Straße in Hochzoll geparkten Ford demoliert. "Der oder die Täter beschädigten das Beifahrerfenster des Autos", heißt es von der Polizei. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen dreistelligen Eurobetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2310 um Hinweise. Zu einem vergleichbaren Fall kam es zuletzt in Oberhausen. Hier beschädigten Unbekannte im Zeitraum von Montag, 18. März, bis Montag, 25. März einen in der Haußerstraße geparkten Ford. "Der oder die Täter zerkratzten das Auto an mehreren Stellen", so die Polizei. Der Schaden beläuft sich in dem Fall nach ersten Schätzungen auf einen dreistelligen Eurobetrag. Die Polizei bittet hier um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510. (jaka)