Augsburg

vor 43 Min.

Zum Start der Kinderimpfungen ist die Nachfrage in Augsburg groß

Plus Im Augsburger Impfzentrum werden Mädchen und Jungen in eigenen Räumlichkeiten gegen Corona geimpft. Warum sich Eltern und Kinder für die Immunisierung entscheiden.

Als Helena, elf Jahre alt, das Augsburger Impfzentrum verlässt, wirkt sie erleichtert. "Es hat gar nicht weh getan und ich bereue meine Entscheidung nicht", sagt sie. Helena zählt am Dienstagnachmittag zu den ersten Kindern in der Altersklasse der Fünf- bis Elfjährigen, die in der Bürgermeister-Ulrich-Straße gegen das Coronavirus immunisiert wurden. Auch wenn sie in den nächsten Tagen laut ärztlichem Rat auf Sport verzichten soll, bereut die Schülerin ihre mit den Eltern getroffene Entscheidung nicht. "Ich habe meinen Opa an Corona verloren", sagt sie leise.

