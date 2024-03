Augsburg

vor 48 Min.

Süchtigentreff in St. Johannes: Stadt wirbt um Vertrauen

Erneut stellten sich Vertreter der Stadt den Fragen der Bürgerinnen und Bürger in Oberhausen. Ordnungsreferent Frank Pintsch erklärte, warum den Suchtkranken in dem Stadtteil ein Angebot gemacht werden müsse.

Plus Bei einer weiteren Informationsveranstaltung zum geplanten Umzug des Süchtigentreffs an die Wertachbrücke musste sich die Stadt unbequemen Fragen stellen.

Von Fridtjof Atterdal

Die Informationsveranstaltung zum geplanten Süchtigentreff in Oberhausen war am Samstag geprägt von vielen Fragen und eine um Antworten bemühte Stadtspitze. Die Kirche St. Johannes war fast bis auf den letzten Platz besetzt. Neben Oberbürgermeisterin Eva Weber und den Referenten Frank Pintsch (Ordnung), Reiner Erben (Umwelt und Gesundheit) und Martin Schenkelberg (Soziales) waren Fachleute von Polizei, Ordnungsamt sowie Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (AWS) vertreten. In der teils hitzig geführten Debatte wurde eins deutlich: Die Stadt hat noch viel Überzeugungsarbeit in dem Stadtteil zu leisten.

"Warum immer wir in Oberhausen?" war eine Frage, die mehrere Anwohner bewegte. Wenn es in der Stadt Probleme gebe, würden diese vornehmlich in dem Stadtteil abgeladen, so der Eindruck. "Solidarität bedeutet doch, Lasten auf den Schultern aller zu verteilen", sagte etwa eine Frau. Die Stadt bürde einem "extra schwierigen Stadtteil jetzt noch extra schwierige Personen" auf, so der Vorwurf. Dem traten sowohl Frank Pintsch als auch Eva Weber entgegen. "Oberhausen ist unter vielen Gesichtspunkten ein starker Stadtteil – es nervt mich, dass er immer so schlechtgeredet wird", sagte etwa Pintsch zu dem Vorwurf. Oberbürgermeisterin Weber sagte, dass bei Projekten, die Verbesserungen für die Stadtteile bringen sollen, Oberhausen ganz oben auf der Liste stünde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen