Textil-Recycling: Sie machen aus einem alten Polohemd einen Strickpulli

Plus Das Recycling-Atelier der Hochschule Augsburg ist in seiner Art weltweit einzigartig. Es geht um die ökologisch und ökonomisch sinnvolle Aufbereitung von Textilien.

Von Andrea Wenzel

Textilien sind in der EU der viertgrößte Umweltverschmutze, was den Verbrauch von Ressourcen und die Schadstoffbelastung betrifft, sagt Stefan Schlichter, Professor der Technischen Hochschule Augsburg. Mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von über 20 Kilogramm Textilien im Jahr – dazu gehören neben Kleidung auch Teppiche, Vorhänge oder Handtücher – seien die Deutschen einer der größten Textilverbraucher weltweit. Dazu würden 25 bis 30 Prozent mehr Bekleidungstextilien hergestellt, als verkauft werden. Nur ein Prozent alter Textilien werde wieder zu Textilien recycelt. Die Folge seien Unmengen an Textilabfall. "Hier herrscht eindeutig Handlungsbedarf", zieht Schlichter ein Fazit. Er hat vor sieben Jahren das Institut für Textiltechnik Augsburg (ITA) und vor eineinhalb Jahren das Recycling-Atelier an der Hochschule gegründet – eine weltweit einzigartige Modellfabrik für Textil-Recycling.

Die Hochschule arbeitet in den Hallen im Augsburger Sigma-Techno-Park zusammen mit dem ITA sowie Partnern aus Forschung und Industrie an Lösungen, wie alten Textilien neues Leben eingehaucht werden kann. Am besten, so Schlichter wäre es, alte Textilien einfach wiederzuverwenden. So wie es bei Bekleidung immer mehr in Mode komme – Stichwort Secondhand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

