Unbekannte reißen Israel-Flagge von Mast am Augsburger Rathaus

Die Stadt Augsburg hatte die Israel-Fahne als Zeichen der Solidarität auf dem Rathausplatz gehisst. Unbekannte haben sie nun heruntergerissen. OB Eva Weber ist entsetzt.

Die Israel-Flagge wehte an einem der Masten auf dem Augsburger Rathausplatz – zwischen der ukrainischen Fahne und einer weißen Fahne, auf der in schwarzen Lettern "Friedensstadt Augsburg" steht. Nun ist das Zeichen der Solidarität der Stadt Augsburg mit Israel weg. Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) zeigte sich am Samstag entsetzt.

Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet, haben am Freitagabend zwei unbekannte Täter die Israel-Fahne vom Mast gerissen. Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 19.15 Uhr. Um diese Zeit war der Rathausplatz wohl belebt. Die Polizei wurde gerufen. Die beiden Unbekannten flüchteten. Laut einem Polizeisprecher habe man sie bislang nicht feststellen können. Weitere Informationen liegen der Polizei zufolge aktuell nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittle, heißt es.

Zwei unbekannte Täter haben am Augsburger Rathausplatz die israelische Fahne von einem Mast gerissen. Sie hing zwischen der ukrainischen Fahne und der Flagge der Friedensstadt Augsburg Foto: Ina Marks

Augsburgs OB Eva Weber verurteilt die israelfeindliche Tat

Augsburgs OB Eva Weber sagt am Samstag gegenüber unserer Redaktion: "Dieser feindselige, antisemitische Akt beunruhigt mich zutiefst. Wir verurteilen derartige Handlungen aufs Schärfste und werden Anfeindungen gegen Israel auf Augsburger Boden nicht dulden." Man werde mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln dem entgegentreten. "Unsere Solidarität kann man nicht herunterreißen, wir werden sie weiter sichtbar zeigen und die Flagge erneut hissen", verspricht Weber.

Die Stadt Augsburg hatte noch am späten Freitagabend eine Allgemeinverfügung erlassen, in der das Zerstören und Beschädigen von Hoheitszeichen ausländischer Staaten explizit verboten wird. Die Allgemeinverfügung betrifft vor allem Versammlungen unter freiem Himmel angesichts der terroristischen Angriffe im Nahen Osten und der bundesweit beobachteten Aufrufe zu israelfeindlichen Aktionen sowie einiger Vorkommnisse unter anderem in Berlin und München.

Nicht nur in Augsburg wurde Israel-Fahne abgerissen

Die Anordnung untersagt etwa das Mitführen oder Verwenden bestimmter Symbole und Kennzeichen, wie der iranischen Revolutionsgarden, die in der Allgemeinverfügung explizit genannt sind. Untersagt ist das Skandieren und Rufen bestimmter Parolen im Kontext der Angriffe im Nahen Osten. Das Verbot diverser Symbole und Parolen gilt seit Samstag, 0 Uhr.

Lesen Sie dazu auch

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) hatte zuletzt betont, die Stadt stehe fest an der Seite der jüdischen und israelischen Bürger. Man nutze alle Instrumente, "um Hass und Gewalt entgegenzutreten". In den vergangenen Tagen war es bundesweit zu mehreren israelfeindlichen Aktionen gekommen, darunter auch heruntergerissene Israel-Flaggen. Auch in Berlin hatten Unbekannte vor dem Roten Rathaus die israelische Fahne vom Mast entfernt.