Unfall auf der A8 bei Augsburg führt zu Vollsperrung und langem Stau

Auf der A8 bei Augsburg kommt es am Montagmittag zu einem Unfall in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein langer Stau entsteht, die Autobahn ist eineinhalb Stunden komplett gesperrt.

Wegen eines Unfalls ist am Montagmittag ein langer Stau auf der Autobahn A8 bei Augsburg entstanden. Der genaue Hergang ist noch unklar, an dem Vorfall um kurz vor 13 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart waren nach Auskunft der Polizei jedoch zwei Fahrzeuge beteiligt. Das eine, ein Mercedes, musste rund 30 Meter von der Fahrbahn entfernt geborgen werden, es hatte sich offenbar überschlagen. Ein ebenfalls involvierter Skoda blieb auf der Fahrbahn stehen. Laut Polizei wurde mindestens eine Person leicht verletzt.

Stau und Vollsperrung auf der Autobahn A8 bei Augsburg wegen Unfall

Wegen des Unfalls wurde die A8 in Fahrtrichtung Stuttgart ab etwa 13.15 Uhr komplett gesperrt. Schnell entstand ein kilometerlanger Stau, der sich vom Ort des Geschehens – zwischen Augsburg-West und -Ost – bis mindestens Höhe Friedberg zog. Nach Auskunft eines Polizeisprechers verzögerten sich die Arbeiten, weil teils keine Rettungsgasse gebildet worden war. Der hinzugerufene Abschleppdienst kam nur mithilfe einer Polizeieskorte zum Unfallort. Gegen 14.45 Uhr war der Unfall vollständig aufgenommen, die Polizei gab die Fahrbahn anschließend wieder vollständig frei.