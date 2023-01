Unfallflucht: Polizei sucht mit Beschreibung nach Verantwortlichem

Die Polizei meldet Unfallfluchten aus den Augsburger Stadtteilen Hochzoll und Göggingen. In einem Fall liegt eine Täterbeschreibung vor. Die Schäden sind hoch.

Die Polizei meldet zwei Fälle von Unfallfluchten im Augsburger Stadtgebiet. Der erste ereignete sich in Göggingen: An der Kreuzung Eichleitnerstraße/ B17 stand am Dienstagabend gegen 19 Uhr ein Kleinbus, dahinter wartete bei roter Ampel die Fahrerin eines grauen VW Tiguan. Nach Angaben der Polizei rollte der Kleinbus plötzlich nach hinten und stieß gegen den VW Tiguan. Der Fahrer des Kleinbusses verließ das Fahrzeug – offenbar, um sich Schäden anzusehen -, stieg dann aber wieder ein und fuhr auf die B17 Richtung Norden (Donauwörth).

Am VW Tiguan entstand allerdings tatsächlich ein Schaden – insbesondere am Kühlergrill –, der sich laut Polizei mindestens im unteren vierstelligen Eurobereich bewegen dürfte. Der Verantwortliche soll circa 50 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß sein, eine "eher kräftige Figur" haben und eine dunkle, dicke, lange Winterjacke getragen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Schauplatz des zweiten Falls war die Eibseestraße im Stadtteil Hochzoll. Zwischen vergangenem Montag, 11 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, wurde dort im Bereich der Hausnummer 20 ein weißer Opel Corsa angefahren. Der Schaden an der linken Frontseite liegt bei rund 1000 Euro. Am beschädigten Fahrzeug konnte roter Lack festgestellt werden. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Hinweise unter der Nummer 0821/323-2310. (kmax)