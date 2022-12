Augsburg

vor 31 Min.

Vergewaltigungs-Prozess in Augsburg: Angeklagter kommt frei

Plus Eine junge Frau aus Augsburg soll ein Martyrium erlitten haben: Ihr 25-jähriger Ehemann soll sie missbraucht und geschlagen haben. Doch nun wurde das Verfahren eingestellt.

Von Klaus Utzni Artikel anhören Shape

Überraschende Wende im Prozess um die vorgeworfene Vergewaltigung und "Entführung" einer 24-jährigen Frau im Bärenkeller: Die 1. Strafkammer des Landgerichts hat den Vorwurf der Anklage gegen den Ehemann, 25, er habe seine Frau am 14. Dezember 2021 gewaltsam aus der gemeinsamen Wohnung in sein Auto gezogen und sie dann in der Nähe von München und später noch einmal in der Wohnung zum Geschlechtsverkehr gezwungen, eingestellt. Der Angeklagte wurde lediglich wegen Körperverletzung in zwei Fällen zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen verurteilt. Die ist abgegolten, weil der 25-Jährige bereits seit einem Jahr in Untersuchungshaft gesessen hatte. Er wurde sofort freigelassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen