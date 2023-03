Augsburg

Wenn Kinder kriminell werden: In Augsburg steigen die Zahlen

Plus Zwei schwere Straftaten, die von Kindern begangen wurden, erschüttern viele Menschen. In Augsburg gab es zuletzt keine solchen Delikte – aber eine eindeutige Tendenz.

Von Jan Kandzora

Die zwei unbekannten Täter, so berichtete es die Polizei später, waren etwa zehn Jahre alt. Vielleicht auch etwas älter, so genau lässt sich das ja schwer sagen, aber gewiss keine 14 Jahre, gewiss nicht strafmündig. Im Dezember sollen die beiden einen 13-Jährigen im Bus geärgert haben; als sie allesamt ausstiegen, schlugen sie auf ihn ein, der 13-Jährige erlitt einen Nasenbeinbruch. Es war einer jener Fälle in Augsburg, in denen Kinder kriminell und gewalttätig wurden. Betrachtet man die Zahlen der Polizei, so passiert das in der Stadt offenbar deutlich häufiger als noch vor ein paar Jahren. Aktuell erschüttern zwei Delikte in Deutschland, die von Kindern begangen wurden, viele Menschen.

Da ist zum einen der Fall der zwölfjährigen Luise aus Freudenberg, die von zwei Mitschülerinnen umgebracht wurde, was diese gegenüber der Polizei einräumten. Zum anderen ist da der Fall einer 13-Jährigen aus Heide in Schleswig-Holstein, die von einer Gruppe Mädchen umringt, drangsaliert und geschlagen wurde, die Taten wurden mit einem Smartphone gefilmt. Zwei der Täterinnen sollen ebenfalls unter 14 Jahren alt sein. In Augsburg haben Kinder in den vergangenen Jahren keine so schweren Straftaten begangen, dass sie bundesweites Entsetzen hervorgerufen hätten – und doch fällt auf, dass die Zahl der Delikte von Menschen unter 14 Jahren, die von der Polizei erfasst werden, erheblich nach oben geschnellt ist.

