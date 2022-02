Wichtige Personalie: Wer übernimmt die Leitung am Gesundheitsamt?

Im Gesundheitsamt Augsburg steht ein Wechsel an: Der bisherige Leiter Wolfgang Meßmer hört auf. Die Suche nach einem Nachfolger läuft, das Interesse ist groß.

Das Gesundheitsamt spielt für die Stadt eine wichtige Rolle - das galt vor Corona, während der Pandemie umso mehr. Amt und Personal verarbeiten Covid-Fälle, ermitteln - so gut es momentan geht - Kontaktpersonen, beraten Bürger und Politik, schaffen Informationen heran. Nun steht in der Behörde ein Führungswechsel an: Wie Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt, scheidet der bisherige Leiter Wolfgang Meßmer im kommenden April planmäßig aus dem aktiven Dienst aus. Die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin läuft.

Augsburger Gesundheitsamt sucht neue Leitung ab April

Nach Angaben des Ordnungsreferenten soll die Nachbesetzung "schnellstmöglich, nach Möglichkeit nahtlos erfolgen". Die Bewerbungsfrist lief bis Ende Januar, gemeldet haben sich laut Pintsch "20 grundsätzlich geeignete Personen". Welche davon auch immer es wird - sie erwartet mitten in der Pandemie eine schwere Aufgabe. "Die Herausforderung ist sicher, ein Amt, das gerade und absehbar unter vielfältigen Belastungen steht und mit einer sehr dynamischen Lage umgehen muss, zu leiten", so Pintsch.

Fachfragen, aber vor allem auch die Personalführung seien "von zentraler Bedeutung. Eine Person muss also sehr schnell in ihre oder seine neue Tätigkeit hineinkommen." Mit der bereits vor zwei Jahren eingerichteten Verwaltungsleitung des Gesundheitsamtes und der medizinischen Leitung unter Thomas Wibmer, bisheriger Stellvertreter, sei er aber zuversichtlich, "dass ein Wechsel gut und ohne Beeinträchtigungen für die Arbeitsfähigkeit des Amtes erfolgen wird."

Gewünschtes Profil: Medizinische Qualifikation und Verwaltungsausbildung

Das gewünschte Profil, vom Stadtrat festgezurrt, umfasst sowohl medizinische Qualifikationen als auch Verwaltungsausbildungen - nach Angaben von Pintsch, "da beide Qualifikationen auf der Stelle von Vorteil sind und wir den Pool für beide Bereiche explizit öffnen wollten." Die Anzahl an Bewerbungen zeige, dass diese Poolöffnung richtig gewesen sei. Es lägen sowohl interne als auch externe Bewerbungen vor.

