Augsburg

vor 11 Min.

Wieso Hessing eine der größten Landwirtschaften auf Rügen betreibt

Plus Die Hessing-Stiftung versteht sich in Augsburg auf Medizin. Doch 700 Kilometer nördlich betreibt sie eine Landwirtschaft: Gut Güttin auf Rügen. Wie es dazu kam.

Von Max Kramer

Aus dem Südwesten Augsburgs heraus hat ein Name bundesweit Bekanntheit erlangt, über Jahrzehnte hinweg. Hessing, eine Marke mit Sitz in Göggingen. Die Stiftung ist prägend für den Stadtteil, zum Gelände gehören die Burg, die Klinik-Gebäude, der Park. All dies steht unter einem Zeichen, wie Gründer Friedrich Hessing vor über 100 Jahren in seinem Testament schrieb: "Zweck der Stiftung ist die Erhaltung und Fortführung meiner orthopädischen Anstalt in Göggingen und die Erhaltung und Vervollkommnung aller meiner Erfindungen zum Wohle der Hilfs- und Heilungsbedürftigen." Doch dann ist da noch Gut Güttin, einer der größten Agrarbetriebe auf der Ostseeinsel Rügen, knapp 700 Kilometer von Augsburg entfernt. Es gehört ebenfalls zur Hessing-Stiftung. Nur: Wieso?

Das Gut Güttin auf Rügen ist inzwischen ein reiner Agrarbetrieb, zu DDR-Zeiten lebten dort hunderte Tiere. Foto: Hessing-Stiftung

Hessing-Stiftung Augsburg hat einen Landwirtschaftsbetrieb auf Rügen

Landwirtschaft war schon immer Bestandteil der Stiftung, ganz dem Willen des Stifters und einer testamentarischen Verfügung entsprechend. Lange waren diese Flächen in Göggingen, doch ab 1990 errichtete die Stiftung dort ein Förderzentrum für Kinder und Jugendliche. Ersatz musste her – und so passte es gut, dass sich 1992 eine Möglichkeit auftat. Ein ehemaliges preußisches Staatsgut auf Rügen stand zum Verkauf: Gut Güttin bei Dreschvitz im Westen der Ostseeinsel. Zu DDR-Zeiten war der Betrieb ein sogenanntes "Volkseigenes Gut" (VEG), es diente vor allem der Tierproduktion. Als der Betrieb 1989 an die Treuhand überging, wurden dort 700 Schafe, gut 600 Schweine und 100 Pferde gehalten, die Zahl der Beschäftigten lag bei 130. Und heute?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen