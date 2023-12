Augsburg

Wütender Protest nach Pavian-Abgabe: So reagiert Augsburgs Zoodirektorin

Der Augsburger Zoo hat zwei Pavianmännchen an das Deutsche Primatenzentrum in Göttingen abgegeben.

Plus Zahlreiche Besucher laufen nach der Weitergabe der Affen an das Deutsche Primatenzentrum in Göttingen Sturm. Die Augsburger Zoodirektorin hat dafür kein Verständnis.

Der Augsburger Zoo sieht sich nach der Abgabe zweier Paviane an das Deutsche Primatenzentrum (DPZ) in Göttingen mit heftiger Kritik von Zoobesuchern konfrontiert. Zahlreiche Leserbriefe erreichten unsere Redaktion, in der Facebook-Kommentarspalte des Augsburger Zoos hinterließen Nutzer Boykottaufrufe. Die Zooführung rechtfertigte unterdessen ihre Entscheidung, die Affen an die Forschungseinrichtung abzugeben, und beteuerte, dass es den Tieren in Göttingen gut gehen werde.

Laut den Verantwortlichen sei es zuletzt in der 55-köpfigen Gruppe der Mantelpaviane durch die Zunahme an geschlechtsreifen männlichen Affen immer wieder zu Auseinandersetzungen gekommen. "Als nun das DPZ in Göttingen gefragt hatte, ob wir zwei männliche Tiere abgeben können, wurde dies realisiert", heißt es in einer Erklärung des Zoos auf Facebook. Der Zoo betont, dass die Entscheidung nach einer sorgfältigen Prüfung und unter Berücksichtigung der dortigen Haltung gefallen sei. Zudem sei dem Zoo zugesichert worden, dass die Paviane ausschließlich für die Zuchtgruppe bestimmt seien. Die Paviane würden nicht für Tierversuche eingesetzt.

