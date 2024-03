Fußball

14:00 Uhr

Sechs Tore als Einstimmung aufs Spitzenspiel

Plus In der Fußball-Bayernliga gelingt dem TSV Schwaben Augsburg ein deutliches 6:0 gegen den TSV Dachau. Nun wartet ein Spiel mit entscheidender Bedeutung auf den Tabellenführer. Greppmeir erzielt Dreierpack.

Von Christian Weis

Dass die Bayernliga-Fussballer gut aus der Winterpause gekommen sind, bewiesen sie schon am vorangegangenem Wochenende mit dem Sieg in Gundelfingen. Dies bestätigten sie aber auch durch einen 6:0-(4:0)-Heimerfolg gegen den TSV Dachau – zugleich der zehnte Heimsieg – auf eindrucksvolle Art und Weise. Zugleich behauptete die Mannschaft von Spielertrainer Matthias Ostrzolek und Co-Trainer Roland Bahl mit 52 Punkten die Tabellenführung vor dem ärgsten Verfolger TSV Landsberg.

"Wir waren sehr laufstark, konsequent und haben den Gegner permanent gestresst. Dazu waren wir auch sehr effektiv im Abschluss. Lediglich zu Beginn lief es noch etwas holprig, doch danach haben wir immer besser ins Spiel gefunden", bilanzierte Co-Trainer Roland Bahl. Mit Spannung wird nun das Spitzenspiel erwartet. Am Samstag tritt der TSV Schwaben in Landsberg an (14 Uhr). "Dort wollen wir an diese Leistung anknüpfen und uns entsprechend vorbereiten", so Bahl.

