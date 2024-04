Gebäudeeigentümer zu Karstadt-Aus: "Alles getan, um Standort zu halten"

ein Vorschlag an die Frau Oberbürgermeisterin Weber,



m i e t e n Se das KARSTADT-Haus doch ab Betriebsende vom KARSTADT als

Rathaus

an und bauen aus der 4. Etage einen Sitzungssaal für die Stadtratssitzungen für die nächsten 5 Jahre während derAsbest-Sanierung des HOLL - Rathauses.



Somit wäre Ihnen hochverehrte Frau W e b e r geholfen, dem armen Vermieter auch und es wäre weiter Leben in der Bude,

om der 2. Etage könnte der allseits quirlige Wirtschaftsreferent mit seiner Truppe einziehen, im EG ein riesiger Souveniershop mit Cafe, Bistro, dem Testaurant " Rathausstuben" oder der Fielmann mit seiner Mega-Filiale.

Also ran die Buletten Herr Hübschle, jetzt gehts auf - zeigen Sie, was Sie von Urbanität in einer Stadt verstehen.



Und das Beste, Frau Weber, Sie können in der Stadt weiter Rolltreppen fahren und müssen dazu nicht extra zum Tunnel(haupt)bahnhof am Ende der Bahnhofstraße. laufen.



u n d Sie können nach jeder Stadtratssitzung noch ganz bequem im Untergeschiß beim ALDI all die Leckerli einkaufen

