Einen positiven Effekt hatte die Eskalation in Reese- und Sheridanpark

Plus Augsburg will die Situation in den Parks verbessern. Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Aber der Sommer wird zeigen, ob erste Veränderungen etwas bewirken.

Immer mehr Menschen sind in den letzten Jahren nach Augsburg gezogen, auch junge Familien mit Kindern haben ihren Lebensmittelpunkt jetzt in der Fuggerstadt. Das Bedürfnis nach Freizeitangeboten steigt entsprechend. Der Sheridan-Park in Pfersee und der Reese-Park in Kriegshaber sind für viele Bürgerinnen und Bürger wichtige Oasen für Sport und Entspannung geworden. Mit dem Druck auf die Parks entstehen natürlich unangenehme Begleiterscheinungen, wie Müll oder Lärmbelästigung, der sich Anwohnende ausgesetzt fühlen. Weil im vergangenen Jahr Jugendgruppen für Polizeieinsätze sorgten, hatten der Ruf der Parks und das öffentliche Sicherheitsgefühl dort zuletzt gelitten. Die Eskalation hatte aber auch einen positiven Aspekt. Das Ordnungsreferat unter Frank Pintsch nahm die Parks endlich verstärkt ins Visier.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen