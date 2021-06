Lebensgeschichte

Das Familienalbum, das an eine furchtbare Zeit erinnert

Der Arzt Hans Wienskowitz, der in Dillingen und Augsburg wirkte, wurde als Jude ausgegrenzt und verfolgt. Seine Großnichte erzählt davon in einem bewegenden Buch.

Von Angela Bachmair

Viele Dokumente, dicke Fotoalben – der Nachlass, den Christine Lipp-Peetz von ihrem Onkel Carl Ludwig geerbt hat, ist ein umfangreiches Konvolut. Das hat die Pädagogin in den vergangenen Jahren gesichtet, beim hochbetagten Onkel nachgefragt, ihn in seinen letzten Lebensjahren zum Erzählen gebracht. So kam sie auf die Spur des Großonkels, Carl Ludwigs Vater Hans Wienskowitz. Von dem hatte man in der Verwandtschaft nur erzählt, er sei im Krieg gestorben. Jetzt aber entdeckte Christine Lipp-Peetz die wahre Geschichte: Ausgrenzung, Verfolgung, Demütigung, schließlich Deportation ins Konzentrationslager Theresienstadt.

