Eine große Historienmalerei als Kommentar zur US-Gegenwart

Brechtfestival Zoe Beloff "The Parade Of The Old New" - Ausstellung - Textilmuseum - Tim

Plus Die in New York lebende Künstlerin Zoe Beloff präsentiert im Tim ein Großgemälde. Dazu bietet die Ausstellung in der Festivalzentrale auch noch weitere Werke.

Von Richard Mayr

Es gibt eine Festivalzentrale. In der Sonderausstellungsfläche im Textilmuseum in Augsburg haben die künstlerischen Leiter des Brechtfestivals ihr Hauptquartier eingerichtet, nicht nur als Veranstaltungs- sondern auch als Ausstellungsraum. Gleich als Blickfang zieht einen Zoe Beloffs monumentale Großgemälde "Parade Of The Old New" in den Raum hinein. Beloff, die 1958 in Großbritannien geboren ist und 1980 nach New York zog, hat sich darin mit den vier Jahren Donald Trump auseinandergesetzt.

